Marcos Mion recebe ligação de Luciano Huck após confirmação de contratação

Marcos Mion compartilhou com seus seguidores nas suas redes sociais o modo como está se sentindo com o convite para assumir o Caldeirão. O novo apresentador vai fazer a sua estreia no dia 4 de setembro, em uma nova versão do programa até dezembro.

“Tô vivo, mas está tudo em câmera lenta. Estou vivo, mas está tudo no modo avião. Eu paro e não consigo entender direito. Eu sou o apresentador...”.

O futuro comandante do “Caldeirão” interrompeu a fala e começou a gargalhar de felicidade: “Eu não consigo falar, parece que não é verdade, sabe?”.

Mion também contou que recebeu uma ligação do Luciano Huck, que esteve à frente do programa desde o ano 2000. “O Luciano me ligou ontem, em uma atitude tão incrível, me oferecendo todo apoio".

Ele também não deixou de fora o agradecimento aos seus seguidores. Segundo Marcos, ele tem recebido muitas mensagens de felicitações e carinho: “Quero agradecer todos os comentários de vocês em todos os posts. É uma loucura a energia boa, a vibração positiva... Parece que estou vivendo o meu sonho e está todo mundo vindo comigo. A minha trajetória, a minha história, o que eu passei... Essa torcida das pessoas para que eu realmente fosse para a Globo não vem de hoje. Aí, quando acontece, a sensação é de que todo mundo vence junto. E isso é tão maravilhoso!”.