Marcos Mion é criticado após fazer homenagem a Renato Aragão: 'Aprendeu o choro com o Rodrigo Faro'

O apresentador Marcos Mion voltou a causar repercussão nas redes sociais depois que realizou uma homenagem ao humorista Renato Aragão, na tarde do último sábado (11), no palco do "Caldeirão com Mion". Ao elogiar detalhes da carreira do comediante, o apresentador começou a falar sobre seus próprios sonhos e citou que, quando entrou na TV Globo, decidiu comandar o "Criança Esperança" porque Renato foi o fundador do projeto.

Entre lágrimas, Marcos Mion contou com detalhes sobre o seu propósito de vida que se tornou realidade em 2022, no qual seguiu no comando da transmissão do evento até 2024. "Uma coisa que é tão importante para mim: quando eu cheguei aqui na Globo, eu demorei um pouquinho para conseguir chegar, mas uma das coisas que eu quis muito e eu consegui por vários anos era apresentar o Criança Esperança", disse no palco.

"Única e exclusivamente, e eu juro que é verdade, era só para poder falar que eu estive no seu lugar. De uma forma, nossa, infinitamente menor, infinitamente menos relevante, mas eu poder ter para mim mesmo que eu estava (...) num lugar onde o senhor esteve", complementou Mion.

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Homenagem ou autopromoção?

Na web, algumas pessoas criticaram Marcos Mion após ele tentar se "autopromover" durante a homenagem. "Mas a homenagem foi pro Renato? Tava parecendo que era pro Mion, ele sempre se enaltecendo... Misericórdia de uma homenagem dessa", comentou uma pessoa. "Muito linda essa homenagem do Renato Aragão para o Marcos Mion. Quem será o próximo convidado que irá homenagear o Mion?", ironizou um segundo.

Já outros compararam a atitude do apresentador com a de Rodrigo Faro, que, segundo os internautas, também fingiu estar chorando na época da morte de Gugu Liberato, mas na verdade estava preocupado com a audiência de seu antigo programa, o Hora do Faro, na TV Record. "Esse choro do Mion, ele aprendeu com o Rodrigo Faro kkk O que o cara não faz pra garantir o salário", ironizou um seguidor nos comentários do vídeo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)