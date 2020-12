Mágico Mister M tira a máscara no Altas Horas e cita inspiração em super-heróis

Um dos ilusionistas mais famosos da TV brasileira, por conta do quadro que tinha no Fantástico, Val Valentino, o Mister M, tirou a sua famosa máscara durante participação no "Alta Horas", da TV Globo, neste sábado.

O norte-americano de 64 anos, que fez sucesso revelando os segredos de seus truques com a narraçaõ de Cid Moreira, contou a Serginho Groisman que seu famoso disfarce foi inspirado em super-heróis e criado para um show há 23 anos.

'Mister M' sem a máscara (TV Globo)

Ele ainda falou sobre seus projetos no Brasil."Tenho um projeto maravilhoso. Estou aqui para elevar a arte da mágica para mágicos do Brasil (...) Estou aqui para ensiná-los, criar mais trabalhos para os mágicos", explicou.Mister M está em em contato com uma produtora para desenvolver projetos e citou a Globo e o Globoplay.