Lima Duarte comemora volta aos estúdios após período de afastamento

Aos 91 anos e com as duas doses da vacina já aplicadas, Lima Duarte está voltando ao trabalho. O ator está no elenco da segunda temporada de Aruanas, do Globoplay. Animado com a novidade, o veterano mostrou nas redes sociais um vídeo fazendo teste de covid-19 e brincou sobre o tempo de confinamento.

“Vou gravar Aruanas. É um personagem muito bom, forte, interessante. Voltar a trabalhar um ano e meio depois... Não estou reconhecendo mais nada. Esses protocolos... Eu que fiz 60 novelas só na Globo”, disse o ator: “Está sendo muito bom voltar a gravar”.

O ator relembrou o período em que ainda ia presencialmente aos Estúdios Globo. “A rotina era outra. Chegava os Estúdios, tinha o cotidiano, as pessoas, discussão dos personagens e no fim o ‘Vamos gravar’”.

Na nova temporada da série, o mineiro interpretará um coveiro responsável por enterrar bebês que nasceram sem cérebro por conta de um desastre ambiental na cidade onde se passa a série. Com cenas fortes, logo nos primeiros episódios, ele aparecerá ateando fogo em si mesmo.

“Eu sou mesmo um contador de histórias’’, diz Lima Duarte, entre risos, ao ouvir que tem feito sucesso nas redes sociais. Semanalmente, no Instagram, o ator grava vídeos relatando bastidores das novelas feitas em seus mais de 70 anos de carreira, cita causos da vida privada, dá dicas de séries e livros e arruma tempo para recitar Fernando Pessoa ou Guimarães Rosa.

“Meus netos fazem tudo, eu só falo. Conto porque tem coisas que vi ou vivi, que podem ser interessantes para a moçada. Só que não tenho a menor ideia de como funciona essa web. Vejo graça em algumas coisas, mas a verdade é que tenho um imenso pavor do virtual”, diz o veterano.