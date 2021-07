Kaley Cuoco deixa para trás 'Big Bang Theory' e encara desafios de uma nova série

Durante as 12 temporadas da sitcom The Big Bang Theory, Kaley Cuoco foi Penny, a vizinha atraente e extrovertida de Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons), dois físicos com pouco traquejo social.

O elenco funcionava bem, mas ela nunca conseguiu o reconhecimento de seus dois colegas e de Mayim Bialik, que fazia Amy Farrah Fowler - todos concorreram ao Emmy, e Parsons venceu quatro vezes.

Mas isso deve mudar neste ano devido a The Flight Attendant, que chega ao Brasil junto com a HBO Max, já disponível. Por sua interpretação, ela já concorreu ao Screen Actors Guild Awards e ao Globo de Ouro de atriz de comédia e deve estar na lista de indicados para o Emmy, a ser anunciada no dia 13 de julho. A segunda temporada já foi confirmada.

Na verdade, a série não é uma comédia pura, mas uma mistura de gêneros, como disse seu produtor executivo de coshowrunner Steve Yockey no evento da Associação de Críticos de Televisão, no ano passado. "Como era um suspense sombrio, achamos que era importante colocar humor sombrio também. E Kaley e o resto do elenco são excepcionais e acertaram o tom", afirmou Yockey.

Em The Flight Attendant, série baseada no livro de mesmo nome de Chris Bohjalian, Cuoco interpreta Cassandra Bowden, Cassie para os íntimos, uma comissária de bordo que adora uma balada, um affair, uma vodca.

Ela não é muito responsável nem com os amigos, nem com a família, nem com o trabalho. Num voo de Nova York para Bangcoc, se engraça com o charmoso e milionário passageiro da poltrona 3C, Alex Sokolov (Michiel Huisman, boy toy de Daenerys Targaryen em Game of Thrones).

Eles passam a noite juntos e, quando acorda, Cassie percebe que está ao lado de um cadáver. A comissária dá o fora rapidinho, mas o evento vai lhe causar inacreditáveis problemas. Cassie não se lembra de nada daquela noite. Insensatamente, ela vai tentar descobrir por sua conta o que realmente aconteceu, com ajuda da sua amiga, a advogada Annie Mouradian (Zosia Mamet), e do espírito de Alex.

Kaley Cuoco não sabia exatamente do que se tratava o livro quando se interessou pelos direitos. Viu apenas uma linha de resumo num site de vendas e decidiu pedir para sua equipe ir atrás. Por sorte, ao ler a obra, se apaixonou pela personagem. "Cassie é extremamente cheia de defeitos. É um sonho para um ator interpretar alguém assim", disse Cuoco.

Desde então, ela não consegue mais não prestar atenção em comissárias de bordo. E olha que, para a gravação da série, não foram poucas as locações, de Bangcoc a Roma, além, claro, de Nova York. Por sorte, as viagens tinham sido feitas antes da pandemia, que chegou a interromper por vários meses a produção.

A mudança de ares foi mais do que bem-vinda para Kaley Cuoco. "Eu amo fazer as pessoas rirem e adoro não me levar muito a sério. Claro que fiz isso durante muitos anos em The Big Bang Theory e faria de novo num piscar de olhos", disse ela. "Só que este era um novo caminho muito interessante. Me cerquei de pessoas que incluíram minha voz, meus kaleyismos. Amei o drama, sentir medo, correr. Nunca tinha feito nada disso."