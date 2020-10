Jojo Todynho lembra de quando cantou ‘Cerol na Mão’ em culto evangélico

Durante um bate-papo com os peões do reality "A Fazenda 12", Jojo Todynho revelou já ter cantado o hit do Bonde do Tigrão, "Cerol na Mão", durante o culto de uma igreja evangélica. Ela disse também que, por causa disso, a avó dela ficou envergonhada e evitou frequentar o templo sagrado durante um mês.

“Eu cantei cerol na mão, no culto..” 🤣 pic.twitter.com/DgPP6LasdA — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) October 23, 2020

“Eu cantei ‘Cerol na Mão’ no culto. Recebi a oportunidade de cantar e disse que ensaiei o dia inteiro para vocês cantarem comigo. Ai eu comecei: ‘nas palmas: ‘vou passar cerol na mão’… Minha vó ficou um mês sem ir na igreja. Eu tinha uns 6 ou 7 anos”, recordou.

A cantora detalhou que a igreja ficava em frente à uma praça na qual os jovens se reuniam para brincar e dançar funk.