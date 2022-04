Joelma canta no 'Caldeirão' deste sábado: 'Musa do Caldeirola'

Joelma se apresentou no "Caldeirão", da Globo, apresentado por Marcos Mion, neste sábado, 16. A cantora paraense postou uma série de fotos e vídeos sobre os bastidores do programa, mostrando a boa relação que possui com Mion.

No Story do Instagram, ela postou um vídeo conversando com o apresentador sentados no chão do cenário do programa: "Como ele diz, né? Eu estou no 'Caldeirola'", inicia a cantora.

"Você é a musa do Caldeirola, como é a musa de qualquer programa que eu fizer na minha vida", retruca o apresentador.

Ela segue afirmando que está acompanhando a trajetória do apresentador e ele responde: "Tava aqui na primeira fase e, agora, na nova fase aqui na Globo, já tá de novo".

A cantora postou uma série de fotos no bastidores do programa, como ensaio com o corpo de bailarinos no palco do programa, bate-papo com Mion e se produzindo no camarim.