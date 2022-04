Vaza vídeo de Joelma dançando na gravação do 'Altas Horas'

Joelma arrasou no estúdio de gravação "Altas Horas", da Globo, com uma coreografia nova, acompanhada do seu corpo de dançarinos. Um expectador da plateia filmou a apresentação, que viralizou na internet. Ainda não há confirmação da data em que o programa será veiculado na emissora.

O vídeo mostra três casais de dançarinos em coreografia sincronizada. Nele, Joelma e as dançarinas sentam no colo dos dançarinos para retirar as botas - que são marca registrada da rainha do calypso -. Em seguida, a roupa da cantora e das dançarinas se transforma. Elas puxam uma peça do traje e, para a surpresa da plateia, a saia curta cheia de babados, se transforma em uma saia longa e rodada de carimbó.

Também é possível ver no vídeo que estão participando da gravação os atores Lázaro Ramos, Alfred Enoch (de "Harry Potter") e Grazi Massafera.