Calypso está de volta! Joelma deu início à turnê "Isso é Calypso" em São Paulo

Show de estreia da turnê "Isso é Calypso" Joelma e os dançarinos no show de estreia da turnê "Isso é Calypso" no CTN em São Paulo Joelma no show de estreia da turnê "Isso é Calypso" no CTN em São Paulo Joelma e os dançarinos no show de estreia da turnê "Isso é Calypso" no CTN em São Paulo Joelma no show de estreia da turnê "Isso é Calypso" no CTN em São Paulo Joelma e os dançarinos no show de estreia da turnê "Isso é Calypso" no CTN em São Paulo Joelma e a filha, agora sua backing vocal, no show de estreia da turnê "Isso é Calypso" no CTN em São Paulo Joelma no show de estreia da turnê "Isso é Calypso" no CTN em São Paulo Deolane Bezerra no show de estreia da turnê "Isso é Calypso", de Joelma, no CTN em São Paulo A ex-Fazenda Mileide Mihaile no show de estreia da turnê "Isso é Calypso", de Joelma, no CTN em São Paulo O ex-BBB Viny no show de estreia da turnê "Isso é Calypso", de Joelma, no CTN em São Paulo Biel e Tays Reis no show de estreia da turnê "Isso é Calypso", de Joelma, no CTN em São Paulo Geisy Arruda no show de estreia da turnê "Isso é Calypso", de Joelma, no CTN em São Paulo

A tão aguardada turnê “Isso é Calypso” de Joelma fez sua estreia na noite desta sexta-feira, 08, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) em São Paulo. A artista lotou o espaço e contou com a presença de famosos. Entre as novidades, está a estreia de sua filha como backing vocal .

No dia 14 de maio, a turnê vai contar com a gravação do DVD da artista no Sambódromo de Manaus (AM), que foi onde foi gravado, em 2004, o “DVD Calypso na Amazônia”, lançado no ano seguinte. A produção foi um grande sucesso: contou com mais de 50 mil espectadores.



Calypso - Com 28 anos de carreira, a artista estourou nacionalmente a frente banda Calypso, que dividia com o ex-marido, o guitarrista e produtor musical Ximbinha. Após a separação, em 2016, ela seguiu em, carreira solo, mas os fãs sentiam saudade do repertório e apresentações da época que ela comandava a banda.



Em agosto do ano passado, a artista falou sobre o retorno da “Calypso” e muitos especularam que seria o retorno da banda, mas, em uma live, ela deixou claro que seria um projeto solo. E a preparação começou com antecedência: muitos ensaios, escolha de figurinos e posts de nostalgia nas redes da cantora, onde ela publicou diversos registros antigos, mostrando o início de sua carreira e a formação da extinta Banda Calypso. Tudo para deixar os fãs com mais saudades e ávidos pela turnê.