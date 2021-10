Irmão de Cauã Reymond estreia como dublê do ator em 'Um Lugar ao Sol'

O irmão caçula de Cauã Reymond por parte de mãe, Pável Reymond, vai estrear na tevê como dublê do ator na novela, "Um Lugar ao Sol", da autora Lícia Manzo. O personagem de Cauã terá um irmão gêmeo na nova trama da Globo, que se chamarão Christian e Renato. Pável, que é médico veterinário, gravou com Cauã astro as cenas em que os personagens gêmeos aparecem juntos.

"Foi um aprendizado gigante, uma honra contracenar com tanta gente consagrada e que eu admiro", disse Pável ao GShow. Ele ganhou mais 5 quilos para ficar mais parecido com Cauã. "Com a pausa nas gravações por causa da pandemia, intensifiquei meu treino e ganhei mais massa muscular para chegar em um corpo que eu considerava o ideal para ficar mais parecido com o Cauã. Consegui chegar nesse corpo com funcional e aulas de boxe", contou.

Cauã disse que está ansioso pela estreia da nova novela, em que será protagonista. "A expectativa é grande, não é todo dia que a gente estreia na tevê na novela das nove (horas). Ainda mais ao lado do irmão. Foi uma experiência incrível".

As gravações de "Um Lugar ao Sol" já foram encerradas. É a primeira vez que a Globo inicia a exibição de uma novela com todas as cenas já gravadas antecipadamente. O folhetim será mais curto do que o de costume, terá 107 capítulos e será exibida entre novembro e março de 2022.