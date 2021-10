Globoplay divulga a lista de estreias do mês de outubro: confira

Acabou a espera: Verdades Secretas II chega em outubro no Globoplay. E além desta aguardada estreia, o mês estará recheado de conteúdos infantis, em comemoração ao mês das crianças, novelas, live, séries e filmes exclusivos e desenhos.

‘Verdades Secretas II’ chega à plataforma com muito mistério e sedução, embalados pelo glamour e luxo da moda. A trama tem início quando Arlete, a Angel (Camila Queiroz), perde o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um misterioso acidente de carro e Giovanna (Agatha Moreira) acaba de chegar de Paris.

Desconfiada, a filha de Alex (Rodrigo Lombardi) procura Angel para sugerir que ela matou Guilherme, primo dela, assim como a acusa de ter matado seu pai anos atrás. A partir daí, começa um grande confronto entre elas, com Giovanna disposta a tudo para colocar a rival na cadeia pela morte de Alex, cujo corpo nunca foi encontrado. Para isso, contrata Cristiano (Romulo Estrela), um charmoso investigador particular, com quem as duas acabam se envolvendo.

Como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia, chegou a hora de rever ‘Renascer’, novela exibida entre março e novembro de 1993 na Globo. Dividida em duas fases, a trama conta a história da rejeição de um pai pelo próprio filho após a morte da mulher no parto.

Nos quatro capítulos iniciais (primeira fase), o coronel José Inocêncio (Leonardo Vieira) chega às fazendas de cacau de Ilhéus, na Bahia, e finca seu facão ao pé de um jequitibá, fazendo uma promessa: não morrer. Com o passar dos anos, constrói um verdadeiro império do cacau e casa-se com Maria Santa (Patrícia França), com quem tem quatro filhos: José Augusto (Marco Ricca), José Bento (Tarcísio Filho), José Venâncio (Taumaturgo Ferreira) e João Pedro (Marcos Palmeira), mas morre ao dar à luz a João Pedro, rejeitado desde então pelo pai.

Já na segunda fase, o coronel, agora interpretado por Antônio Fagundes, é um homem reconhecido pelo senso de justiça e querido pelos empregados.

A nova turnê de Lulu Santos anima o mês de outubro no Globoplay. Na 'Lulu Live', dia 9, a plataforma fará transmissão ao vivo do show, em que o cantor vai apresentar seu novo single, ‘Inocentes’, cujo lançamento será no dia 7, com participação da banda Melim, também convidada da live. A direção artística da transmissão é de LP Simonetti.

Outros dois conteúdos latinos de sucesso também chegam ao catálogo do streaming. Por trás do macacão sujo e da caixa de ferramentas, está uma mulher forte, espirituosa, bonita e cheia de valores sólidos. Em ‘Marido de Aluguel’, versão latina da novela Fina Estampa, da TV Globo, a faz-tudo Griselda Carrasco trabalha duro para sustentar os filhos e tem sua vida transformada da noite para o dia, quando fatura o prêmio da loteria de 43 milhões de dólares.

No mês das Crianças, diversão é o que não vai faltar no Globoplay. Entre o dia 1º e 15, a plataforma disponibilizará um conteúdo infantil por dia, que varia entre séries, desenhos e filmes: opções para agradar a todos os gostos. As segundas temporadas de ‘Meu Amigãozão’, ‘Mya Go’ e ‘Onde Está o Wally’, são novidades, além do lançamento ‘Vlog da Berê 2’, original Globoplay, que vem para relembrar que Berenice é a melhor vlogueira do país.

As crianças que optarem por filmes, desenhos animados e séries, podem escolher entre ‘Boonie Bears, ao Resgate!’; ‘O Inverno Mágico’; ‘Bom Dia Martin’; ‘Hot Wheels’; ‘Irmãos Urso: a viagem de volta pra casa’; ‘Barbie em o Lago dos Cisnes’; ‘Barbie ‘Fairytopia: Mermaidia’; ‘Miraculous World: Xangai – A Lenda de LadyDragon’; ‘Hotel Transilvânia’, ‘CoComelon’ e ‘Rev & Roll’.

E para entrar no clima do Halloween, novos conteúdos estarão disponíveis a partir do dia 25 de outubro. Uma novidade por dia até 31/10, no Dia das Bruxas. Entre as opções exclusivas, destacam-se a segunda parte da série ‘Evil – Contatos Sobrenaturais’, e os filmes ‘DNA Assassino’, ‘Desprotegida’, ‘Infidelidade’, ‘Lacuna’ e ‘O Labirinto’. Outros sucessos, como ‘Apocalipse Zumbi’ e ‘It: A Coisa’, também estarão disponíveis para maratonar.

Não perca as datas

04/10 - El Bronx – Parte 1

Novela exclusiva

Sinopse: Dois jovens de históricos diferentes terão seus destinos traçados em uma das regiões mais perigosas da Colômbia, dominada pelo crime organizado, drogas e miséria.

Elenco: Rosmeri Marval, Ella Becerra, Jose Julian Gaviria, Carlos Manuel Vesga, Jim Muñoz, Santiago Soto, Ramiro Meneses.

11/10 - Novela Renascer (1993)

Elenco: Antônio Fagundes, Marcos Palmeira, Adriana Esteves, Patrícia Pillar, Herson Capri, José de Abreu, Luciana Braga, Tarcísio Filho, Maria Luísa Mendonça, Marco Ricca, Regina Dourado.

12/10 - Série original Vlog da Berê T2

Sinopse: Oi, pirralhos! Esse é o Vlog da melhor feiticeira que existe no mundo e nos sete reinos mágicos. Assistam tudo! Tudinho! Lembrem-se que é sempre uma tolice contrariar a Berenice ;)

15/10 - Série 'Famous in Love: Tocando as Estrelas'

Sinopse: A universitária Paige Townsen precisa lidar com a fama e o glamour da vida em Hollywood após conseguir a oportunidade de estrelar um filme de sucesso.

Elenco: Bella Thorne, Charlie DePew, Carter Jenkins, Georgie Flores, Niki Koss, Keith Powers, Pepi Sonuga, Perrey Reeves.

25/10 - Malhação 2008

Outras estreias de outubro

Verdades Secretas II

Série Law & Order: SVU

Sinopse: Os detetives Olivia Benson e Elliot Stabler estão a frente da Unidade Especial de Vítimas da Polícia de Nova York que investiga delitos sexuais.

Série O Último Navio

Sinopse: O Capitão Tom Chandler e sua tripulação estão em uma missão em alto mar para encontrar a cura para um vírus que dizimou grande parte da população da Terra.

Novela Marido de Aluguel – Parte 1

Sinopse: Griselda Carrasco trabalha como faz-tudo para sustentar os filhos. Tudo muda após ela ter o destino cruzado com Teresa Cristina, uma ricaça cheia de artimanhas.

Stand-Up exclusivo Marcus Cirillo – Caba Não, Mundão!

Sinopse: Marcus Cirillo conta as hilárias histórias de um interiorano que caminha por esse mundão sem porteira e quais as suas impressões depois de se mudar para a cidade grande.

Série exclusiva 'No Escuro T3'

Sinopse: Deficiente visual, a jovem Murphy leva uma vida de excessos, mas encontra um propósito quando um amigo é assassinado, e ela é a mais interessada em solucionar o crime.

Minissérie exclusiva 'Minta Comigo'

Sinopse: Após uma crise no casamento, Anna Fallmont e seu marido buscam um recomeço na Austrália, mas a chegada da nova babá dos seus filhos pode representar uma grande ameaça.

Série exclusiva 'Evil – Contatos Sobrenaturais T2'

Sinopse: Uma psicóloga cética e um padre em formação investigam mistérios que envolvem a Igreja Católica, dentre eles posses demoníacas, espíritos e supostos milagres.

Elenco: Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Skylar Gray, Brooklyn Shuck, Maddy Crocco, Dalya Knapp.

Série original 'Clube do Araújo'

Sinopse: Felipe Araújo começa a planejar sua nova turnê. A série irá mostrar todo o processo de criação de uma festa exclusiva unindo três paixões nacionais: sertanejo, pagode e futebol.

Série exclusiva 'Enfermeiros: uma nova era'

Sinopse: Em um hospital na Dinamarca, nos anos 50, alunos de enfermagem vivem os dramas e as descobertas de serem os primeiros a se formarem em uma turma com mulheres e homens juntos.