Globo veta atores com mais de 69 anos em novelas

A Globo decidiu aumentar as restrições de segurança e vetar atores com mais de 69 anos nas produções da emissora enquanto os números da pandemia estiverem altos. Antes, a orientação aos diretores era que não escalassem profissionais com mais de 80. Todos, no entanto, permanecem contratados.

O canal já tinha anunciado redução do ritmo de gravações das novelas e suspensão das séries.

Por causa da nova ordem, Renata Sorrah, de 74 anos, teve de deixar o elenco de "Verdades Secretas 2", segundo o colunista Fefito. A novela inicia as gravações nesta semana. Mais nomes devem ter escalações revistas caso os números da covid-19 no país não se estabilizem.