Globo não pretende arranjar substituto para o Louro José

Com a morte de Tom Veiga, intérprete do papagaio Louro José, Ana Maria Braga, assim como hoje, terá a responsabilidade de apresentar o programa matutino sozinha, sem seu parceiro bem humorado que a acompanhou por 23 anos.

De acordo com informações do portal UOL, o programa, que é bastante conhecido nas receitas culinárias, deve focar neste aspecto nesta nova fase do programa. A produção do programa também dará mais espaço para crônicas de rua, reportagens e prestação de serviços.

A Globo, por enquanto, não pensa em substituir o intérprete do papagaio, já que o Tom Veiga era a alma do Louro José. Ana Maria deve conseguir entregar um novo formato do programa, mas possivelmente não terá o mesmo teor humorístico que vinham das brincadeiras do Louro José de Tom Veiga.