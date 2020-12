Globo exibe especial de Natal 'Juntos A Magia Acontece' neste domingo

Em ‘Juntos A Magia Acontece’, especial que a TV Globo reapresenta neste domingo, dia 20, logo depois do ‘Esporte Espetacular’, a família Santos perde sua matriarca às vésperas do Natal, e a ausência repentina de Neuza (Zezé Motta) desalinha a rotina da casa, desperta a depressão do viúvo Orlando (Milton Gonçalves), evidencia o afastamento de seu filho André (Fabrício Boliveira) e sobrecarrega a filha, Vera (Camila Pitanga). Com o marido, Jorge (Luciano Quirino), desempregado, ela se divide entre o trabalho como professora, os afazeres domésticos e o cuidado com o pai. Sem clima para a ceia, nem dinheiro para a troca de presentes, caberá à Letícia (Gabriely Mota) apontar o caminho para a família se reerguer. A menina, filha de Vera e de Jorge, de nove anos, no auge dos questionamentos típicos sobre a existência de Papai Noel, consulta o avô, que, apesar da tristeza, não tira a fé da neta no bom velhinho: “Quando você acredita, existe”.

“Ter um trabalho reprisado é sempre bom, sinal de que continua relevante tempos depois. Estou curiosa para ver como vai ser a recepção neste momento que vivemos, espero que assistir essa família reforçar os laços, mesmo diante da dor de uma perda, seja reconfortante de alguma forma para quem perdeu alguém”, observa a autora Cleissa Regina Martins, que foi aluna da primeira turma do Laboratório de Narrativas Negras para o Audiovisual, parceira da TV Globo e com a Flup, em 2017, e lá apresentou e desenvolveu o argumento que deu origem ao especial.

Camila Pitanga participou do projeto, e, dois anos depois, reencontrou a autora para atuar na atração. “Esse especial já me trouxe tantas alegrias, desde a gestação dele, quando pude vê-lo nascendo da cabeça brilhante de Cleissa. Ali já tinha sido uma grande alegria. E foi uma nova etapa quando soube que ele seria exibido na TV Globo e, depois, que eu estaria junto como atriz. E ainda tem tudo o que ele reverbera de valorização da nossa identidade preta dentro do nosso país, de povoar esse imaginário de Natal com a representatividade negra. E voltando esse ano, acho que vai ganhar quem assiste e quem participou dele. É uma alegria renovada", celebra Camila.

‘Juntos a Magia Acontece’ irá ao ar neste domingo, dia 20, após o 'Esporte Espetacular'. O especial é escrito e criado por Cleissa Regina Martins, com supervisão de George Moura e direção artística de Maria de Médicis e consultoria de Kenia Maria. No elenco, estão Milton Gonçalves, Camila Pitanga, Zezé Motta, Fabrício Boliveira, Luciano Quirino, Tony Tornado e as crianças Arthur Paixão Garcia Gabriely Mota e Ícaro Zulu, entre outros.