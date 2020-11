Globo anuncia que Troféu Melhores do Ano não será realizado em 2020

O Troféu Domingão Melhores do Ano - que premia os melhores representantes do entretenimento e jornalismo da Globo no ano - foi cancelado em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, que resultou em uma pausa em boa parte das gravações de novelas, séries e programas da casa.

Em um comunicado, representantes da emissora explicaram: “Este ano, por causa da pandemia, a maioria dessas produções foi adiada e por isso não teremos como elencar grande parte das categorias que compõem esta celebração.”

Apesar disso, o Troféu Mario Lago, que homenageia um artista pelo conjunto de sua carreira, ainda será entregue normalmente no final do ano. A última edição homenageou os veteranos Ney Latorraca e Irene Ravache.

O Domingão do Faustão adaptará o Troféu Mário Lago que não poderá premiar um profissional do grupo de risco da covid-19. A produção quer evitar levar alguém aos estúdios que esteja mais vulnerável e suscetível a doença. E o Melhores do Ano, como destaca atrações e profissionais da Globo, não será exibido. As produções dramatúrgicas foram suspensas em março e estão voltando aos poucos.

O próprio Fausto Silva fez 23 programas em casa quando o Brasil entrou em quarentena diante da pandemia. O apresentador também é parte do grupo de risco, já que tem 70 anos de idade. O Domingão está sendo previamente gravado, sem auditório e com as e com as bailarinas de máscara.

Participantes e jurados do “Dança dos Famosos” estão sendo testados e mantidos em distanciamento social recomendado.