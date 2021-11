Globo abre programação especial no mês da Consciência Negra

Para celebrar o mês da Consciência Negra, TV Globo, GNT, OFF, Bis, Multishow e o Globoplay prepararam uma programação que convida o público a pensar sobre essa data tão carregada de significados, além de propor uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro. Além do especial ‘Falas Negras’, que chega à segunda edição, na TV Globo, e será exibido no dia 20, Dia Nacional da Consciência Negra, os canais vão oferecer filmes e séries sobre o tema.

O ‘Falas Negras’ celebra nesta edição a força e a potência do trabalho da população preta com as histórias inspiradoras de cinco personagens anônimos de diferentes cidades do país. São pessoas que fazem a diferença em suas áreas e nem sempre têm o devido reconhecimento. A edição deste ano propõe uma reflexão sobre a persistência de um imaginário que, geralmente, relaciona pessoas negras a profissões de salários mais baixos e de pouco reconhecimento. O especial vai ao ar na TV Globo no sábado, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, após ‘Um Lugar ao Sol’. Também será exibido no GNT, dia 22 de novembro, logo após o Papo de Segunda, e no dia 26 no Canal Brasil, às 19h10.

No dia 21, o 'Domingão com Huck' conta a história de Raimundo José Leite. O jovem de 28 anos nasceu e vive no Quilombo Rampa, no interior do Maranhão e, em 2017, criou a “TV Quilombo", perfil nas redes sociais onde posta vídeos sobre a história da comunidade e seus moradores. Há sete meses, Raimundo conseguiu realizar outro sonho: fundou a rádio Quilombola FM 105.9, "A Medonha", sucesso na comunidade e em quilombos próximos.

Todo o trabalho é feito voluntariamente por 35 jovens da região. Luciano e Raimundo fazem uma expedição ao Norte do Pará, região mais protegida da Amazônia e onde se concentram 80% das áreas de territórios quilombolas do país, para, em uma produção com a 'TV Quilombo', contar a história daquele lugar e mostrar como esses povos ajudam a preservar a floresta local.

A TV Globo irá exibir ainda uma seleção especial de filmes ao longo do mês da Consciência Negra. Em novembro, todas as sessões terão produções com protagonistas negros ou que abordem a temática negra. No próximo sábado, 6, a Sessão de Sábado apresentará 'Um Tira da Pesada', clássico de sucesso protagonizado por Eddie Murphy, e no Supercine 'Obsessiva'.

A programação de cinema terá, ainda:

Domingo - 7/11

Temperatura Máxima - 'Histórias Cruzadas'

Domingo Maior - 'Caçada ao Presidente'

Cinemaço - 'Diamante de Sangue'

Segunda-feira - 8/11

Tela Quente - 'Creed II'

Terça-feira - 9/11

Sessão da Tarde - 'Intocáveis'

Sábado - 13/11

Supercine - 'Chocolate City'

Domingo - 14/11

Temperatura Máxima - 'Uma Família de Dois'

Domingo Maior - 'Marcando Território'

Quarta-feira - 17/11

Sessão da Tarde - 'Bem-Vindo à Marly-Gomont' - Inédito na TV aberta

Quinta-feira - 18/11

Sessão da Tarde - 'Tudo e Todas as Coisas'

Sexta-feira - 19/11

Sessão da Tarde - 'MIB Homens de Preto 2'

Sábado - 20/11 (Dia da Consciência Negra)

Sessão de Sábado - 'Mudança de Hábito 2: Mais Loucuras no Convento'

Supercine - 'Doutor Gama' - Inédito na TV aberta

Domingo - 21/11

Temperatura Máxima - 'Pantera Negra'

Domingo Maior - 'O Protetor'

Segunda-feira - 22/11

Tela Quente - 'Educação'

Quarta - 24/11

Sessão da Tarde - 'Mãos Talentosas - A História de Bem Carson'

Sábado - 27/11

Supercine - 'Sobre Ontem à Noite'

Domingo - 28/11

Domingo Maior - 'Dupla Explosiva'

Cinemaço - 'O Sequestro do Metrô 1 2 3'

Segunda - 29/11

Sessão da Tarde - 'Beleza Oculta'

Tela Quente - 'Infiltrado na Klan'

Na TV fechada, Multishow, Bis e Canal OFF têm programação

Para celebrar o mês da Consciência Negra, os canais Multishow, Bis e OFF se uniram na Corrente Bem Preta, iniciativa que se desdobra nas redes sociais dos canais e em sua programação, com o objetivo de fortalecer as referências de negritude e trazer novos nomes de artistas negros para o público.

No Multishow, a Corrente é encabeçada pelos apresentadores do Trace Trends, Babu Santana, João Luiz Pedrosa, Xan Ravelli e Alberto Pereira Jr, além disso, grandes personalidades negras do humor e da música também participam da iniciativa com indicações de outros artistas. Na tarde do dia 20, a partir das 14h, a programação do canal contará com uma maratona de shows de Gilberto Gil e Iza e entrevistas com Babu Santana, Jojo Todinho, Lázaro Ramos e Tati Quebra Barraco.

No canal Bis, grandes artistas negros brasileiros indicarão novos nomes da música em pílulas durante a programação. No dia 6 de novembro, o público poderá conferir no canal a estreia da inédita série documental “Wu-Tang Clan: Of Mics And Men”, com a exibição de novos episódios todos os sábados, a partir das 20h30.

Por meio de muitos depoimentos e imagens de arquivo, a série vai além da música e debate os assuntos político-sociais que o famoso grupo de rap trouxe em sua carreira e que seguem sendo atuais nos dias de hoje. Na sequência o público confere shows especiais de grandes artistas da cultura negra nacional e internacional, como Marvin Gaye, Elza Soares, Teresa Cristina, Samba de Santo, Jimi Hendrix , Seu Jorge, entre outros.

No canal OFF, ao longo do mês de novembro, o público poderá conferir conteúdos sobre o Dia da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, a partir das 18h, o especial #CorrenteBemPreta traz grandes nomes do esporte falando sobre suas referências e inspirações. O público poderá assistir a séries e documentários que trazem o protagonismo negro, entre eles, “Janaínas: Deusas do Mar”, “The Blackboard”, “5 anos de Ademáfia”, “Surf Girls Jamaica”, “Derek Rabelo: Além do que os olhos podem ver”, além do inédito “Encouraged”, documentário que mostra a história de Courage Adams e a relação com sua comunidade na Nigéria.

Globoplay

O filme ‘Doutor Gama’, dirigido por Jeferson De, acompanha a vida de Luiz Gama, poeta, jornalista e advogado que libertou mais de 500 pessoas vítimas da escravidão no século XIX. Baseado na biografia de Luiz Gama, o longa traz no elenco César Mello, Angelo Fernandes e Pedro Guilherme como o protagonista.

Já ‘Trace Trends’ é um show de variedades com o melhor da cultura afrourbana de todos os cantos e periferias: música, arte, diversidade, empreendedorismo, tendências, estilo e mais sob o comando de Babu Santana, João Luiz Pedrosa, Xan Ravelli, Ad Júnior e Alberto Pereira Jr. ‘Small Axe’ apresenta cinco histórias que retratam as tensões raciais no Reino Unido entre os anos de 1960 e 1980 e abordam situações que vão desde a luta por direitos até a violência policial contra negros. Todos os títulos podem ser conferidos no trilho temático sobre o Dia da Consciência Negra.