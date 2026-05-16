Festival LED: Socorro Acioli destaca papel das avós e das narrativas populares na educação

As histórias contadas dentro de casa, as memórias das avós e a oralidade presente nas famílias brasileiras estiveram entre os temas abordados pela escritora Socorro Acioli durante participação na 5ª edição do Festival LED Globo – Luz na Educação, realizado no Píer Mauá, no Rio de Janeiro.

Autora de “A Cabeça do Santo”, obra que ganhou destaque nas redes sociais nos últimos meses e será adaptada para o cinema, Socorro também terá o romance como inspiração para o samba-enredo da Unidos da Tijuca no Carnaval de 2027.

Durante entrevista ao Grupo Liberal, a escritora destacou a importância das narrativas orais e das experiências familiares no processo de aprendizagem.

“Se a gente puxar a família para dentro da escola e puxar essa história das famílias para dentro da escola, olhando para o futuro, mas sempre com o coração do passado, a gente vai ter um ganho muito grande de vínculo, de progresso e de pensar em soluções para o mundo”, afirmou.