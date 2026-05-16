Fernanda Montenegro, Linn da Quebrada e Socorro Acioli abrem segundo dia do Festival LED

O segundo e último dia da 5ª edição do Festival LED Globo – Luz na Educação começou neste sábado (16) reunindo artistas, escritores, educadores e pesquisadores no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. A programação da manhã abriu espaço para reflexões sobre literatura, memória, criatividade e os caminhos da educação em um mundo cada vez mais atravessado pelas telas e pela tecnologia.

A abertura do Palco LED Inspira contou com participação especial de Fernanda Montenegro, que apresentou um trecho de leitura dramática preparado especialmente para o festival.

Em seguida, a mesa “O que só a literatura ensina sobre imaginar futuros?” reuniu Linn da Quebrada, Raphael Montes e Socorro Acioli, com mediação da jornalista Aline Midlej.

O debate abordou o papel da literatura como ferramenta de formação, imaginação e construção de futuros possíveis, especialmente entre crianças e adolescentes.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Socorro Acioli, autora do livro “A Cabeça do Santo”, obra que se tornou um fenôeno nas redes sociais e ganhará adaptação para o cinema, destacou a importância das narrativas orais e da presença familiar nos processos de aprendizagem.

Segundo ela, pensar educação no Brasil exige considerar as diferentes realidades sociais e culturais presentes nas famílias brasileiras. A autora afirmou que a oralidade, especialmente no Nordeste, é uma fonte importante de memória, cultura e formação afetiva.

“Se a gente puxar a família para dentro da escola e puxar essa história das famílias para dentro da escola, olhando para o futuro, mas sempre com o coração do passado, a gente vai ter um ganho muito grande de vínculo, de progresso e de pensar em soluções para o mundo”, declarou.

Socorro também ressaltou a influência das avós e das histórias contadas dentro de casa na construção de seus trabalhos literários.

A cantora, compositora e ativista social trans Linn da Quebrada, que também participou da mesa, destacou a importância da arte e da cultura na construção de novos imaginários sociais e educacionais.

Para ela, a criação artística ocupa um papel central na capacidade das pessoas de pensarem outros futuros possíveis.

“A cultura teve esse papel de um pilar da sociedade para construir imaginários e para que a gente possa imaginar também o impossível para fazer o impossível virar realidade”, afirmou.

A artista também relacionou a imaginação à transformação social. “Quanto mais a gente ampliar o espectro da nossa imaginação, maior e diferente daquilo que a gente consegue viver hoje vai ser o nosso futuro”, declarou.

Ao longo deste sábado, o Píer Mauá ainda recebe debates sobre os impactos das redes sociais e dos algoritmos na formação de crianças e adolescentes.

Entre os convidados da mesa “Quem influencia o que crianças e adolescentes pensam, sentem e aprendem?” estão o youtuber Felipe Neto, a escritora Thalita Rebouças, Milena, vice campeã do BBB 26, e a psicanalista Elisama Santos.

A programação também conta com nomes como Drauzio Varella, a cientista Jaqueline Goes e a bióloga Mari Krüger e jornalista Sônia Bridi. Além de Luiz Teixeira e Richarlyson.