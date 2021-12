Felipe Cordeiro celebra música dele em novela da Globo

A música paraense não para de fazer sucesso. No capítulo da novela "Um lugar ao sol", que foi ao ar na última sexta-feira, 10, a personagem da atriz Ana Baird, "Nicole", canta trecho da canção "Problema Seu", guitarrada com mistura de carimbó, lambada e brega composta pelos paraenses Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro, pai e filho, junto com o produtor musical Carlos Eduardo Miranda, já falecido.

Felipe Cordeiro comemorou a cena em postagem nas redes sociais: "Que delícia ver a minha canção (parceria com Manoel Cordeiro e Miranda) "Problema Seu" citada pela atriz e cantora Ana Baird em cena com Andréa Beltrão, na novela das oito da TV Globo, 'Um Lugar ao Sol'. Quem aí assistiu? Quem sabe canta comigo: Você pra mim..."

A música foi gravada por Felipe.