Faustão pode retornar à emissora em que estreou com o ‘Perdidos na Noite’, aponta colunista

O fim do contrato entre Fausto Silva e a rede Globo pegou muitos telespectadores de surpresa. Após 32 anos no ar, liderando a audiência nas tardes de domingo com o ‘Domingão do Faustão’, o apresentador anunciou que deixará a 'Vênus Platinada' e que seu programa sairá da grade em dezembro.

Mas se a mudança só ocorrerá no fim do ano, as especulações em torno do destino de Fausto Silva já começaram. O colunista Leo Dias aposta no retorno do apresentador ao canal que o lançou nacionalmente para o sucesso. Antes de explodir com o 'Domingão' na emissora carioca, ele ganhou projeção na então TV Bandeirantes, com o 'Perdidos na Noite'.

Segundo as fontes do colunista, a volta de Fausto à concorrente paulistana é dada como certa. Principalmente, porque a família Saad, conta dos laços de amizade que se foram mantidos com o apresentador.

Léo Dias afirma que o esquema seria de acordo com os moldes que o apresentador Ratinho mantém com Sílvio Santos, no SBT, no qual ele fica com parte dos lucros.