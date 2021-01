'Fate: A Saga Winx', inspirado no desenho animado, estreia na Netflix

Na adolescência, lidar com emoções, romances e amizades não é tarefa fácil. Imagina ainda passar por tudo isso sendo uma fada e aprendendo sobre seus próprios poderes? A série Fate: A Saga Winx acompanha exatamente a jornada de cinco fadas adolescentes em Alfea, um internato mágico que fica em um lugar chamado nada mais nada menos que Outro Mundo!

Com intrigas, muita magia e mistérios, as jovens devem aprender a dominar seus poderes enquanto lidam com rivalidades e monstros que ameaçam suas existências. Do criador Brian Young (The Vampires Diaries), Fate: A Saga Winx é um live-action inspirado no desenho animado italiano O Clube das Winx, criado por Iginio Straffi.

O elenco é formado por Abigail Cowen como Bloom (O Mundo Sombrio de Sabrina, Os Fosters); Hannah van der Westhuysen como Stella (Grantchester); Precious Mustapha como Aisha (Endeavour); Eliot Salt como Terra (Normal People); Elisha Applebaum como Musa (Undercover Hooligan); Sadie Soverall como Beatrix (Rose Interpreta Julie); Freddie Thorp como Riven (A Descoberta das Bruxas, Safe); Danny Griffin como Sky (So Awkward); Theo Graham como Dane (Hollyoaks) e Jacob Dudman como Sam (Não Fale com Estranhos).

Eve Best (Enfermeira Jackie), Robert James-Collier (Downton Abbey), Josh Cowdery (Animais Fantásticos e Onde Habitam), Alex Macqueen (The Thick of It) e Eva Birthistle (O Último Reino) também fazem parte da série.