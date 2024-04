VÍDEO: Fábio Porchat é alvo de critica na web por piada com idoso morto

O famoso caso do "Tio Paulo" foi mais uma vez tema de polêmica. Antes da entrevista no programa, o humorista, Fábio Porchat, faz chacota com o caso de Bangu ao simular a situação com uma moça que estava na plateia. O apresentador foi duramente questionado na web. "É sério que estão achando isso engraçado?", escreveu uma usuária do X.

No momento, a moça se fingiu de morta enquanto o humorista pedia pra ela dizer o que tinha achado do novo episódio. "Quero só dizer que ela adorou a estreia ontem do programa, foi muito legal", disse ele, enquanto movimentava os braços e a cabeça da senhora. "Ela estava assistindo super o programa, e ela riu para caramba. Foi muito bacana...", soltou ele, fazendo com que a plateia caísse na risada.

Assista ao vídeo:

"O Porchat no Encontro brincando com o caso do cadáver no banco. Achei desnecessário", opinou Paulinha Bicalho, no X.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)