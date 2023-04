Fã de 'A Usurpadora' coloca nome de trigêmeas de Paola, Paulina e Paloma

O brasileiro não esquece o nome Paola e Paulina que marcaram uma geração com a novela mexicana "A Usurpadora". Mesmo sendo uma irmã má e outra boa, as gêmeas viraram inspiração para Antônia Andreia Silva da Conceição, de 25 anos, que se tornou mãe de trigêmeas.

A jovem natural de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, escolheu para as filhas os nomes: Paola, Paulina e Paloma. Antônia, que já é mãe de uma menina, tinha o desejo antigo de homenagear à telenovela mexicana, mas o momento só veio agora.

VEJA MAIS

"Desde quando eu assistia à novela, eu gostava muito das personagens, das irmãs gêmeas. Aí eu dizia que quando eu me 'juntasse', eu teria três filhas e elas se chamariam Paola, Paulina e Paloma. Eu já tive uma filha, mas pensei 'não, ainda não é a hora'. Eu nunca imaginei engravidar de trigêmeas, não", falou ao g1.

Com uma gravidez de risco, Antônia mora com o marido, Orleilson de Souza, de 40 anos, em uma casa de aluguel. Como Paola, Paulina e Paloma nasceram com 32 semanas de gestação, aproximadamente sete meses, a mãe não teve tempo de comprar itens básicos como fraldas e lenços umedecidos. Além disso, elas seguem em observação na Maternidade Bárbara Heliodora, por isso uma campanha solidária foi feita para arrecadar itens.

O pai das trigêmeas trabalhava como serrador, mas em razão de um acidente, precisou amputar uma das mãos. Atualmente, a renda da família hoje vem da aposentadoria por invalidez de Orleilson, aprovada recentemente, e de benefícios sociais.

"Nós somos de Cruzeiro do Sul, viemos por encaminhamento médico com a médica que estava me acompanhando. Vim encaminhada porque lá não tem tanta estrutura como aqui. Elas todas poderiam nem nascer. Graças a Deus não tem nada de errado com elas", comentou, dizendo que era considerada gravidez de risco.