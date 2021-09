Evaristo Costa é demitido da CNN

O jornalista Evaristo Costa, que apresentou o Jornal Hoje, da Globo, por anos, foi dispensado da CNN. Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira, 3, a emissora de televisão comunicou a decisão de acabar com o "CNN Originals", programa que tinha Evaristo como âncora. Por conta disso, o contrato do jornalista foi encerrado.

"Por decisão estratégica e de programação, o CNN Séries Originais encerra sua temporada. Em virtude dessas mudanças, o contrato com o apresentador Evaristo Costa será encerrado. O jornalista contribuiu, até aqui, com seu talento, profissionalismo e carisma para a construção do sucesso da CNN Brasil. A empresa agradece a parceria, reconhece no apresentador um dos maiores talentos em atividade hoje na TV brasileira e deixa abertas portas para oportunidades futuras”, diz a nota.

Evaristo postou nas redes sociais que soube do desligamento quando voltou de férias e percebeu que o programa não estava mais na grade da emissora.

“O pai da ON. Desde do dia 1º de setembro descobri que não faço mais parte da CNN. Sim eu trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa. Liguei pra saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinham mais interesse nos meus serviços. É do jogo!!! 'Seja feita vossa vontade'. Quando me recuperar do ocorrido dou mais detalhes. Livre na pista”, escreveu.