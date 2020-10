'Euphoria', da HBO, retorna com episódios especiais em dezembro

A aclamada série "Euphoria", da HBO, estará de volta em dezembro com dois episódios especiais. O primeiro será exibido no domingo, dia 6, na HBO e na HBO GO.

Depois de ter sido abandonada por Jules na estação de trem e ter uma recaída, vemos Rue (interpretada pela ganhadora do Emmy Zendaya) celebrando o Natal. Escrito e dirigido pelo criador da série, Sam Levinson, o novo episódio "Trouble Don't Last Always" (Os problemas não duram para sempre) também é estrelado por Colman Domingo, que atuou na primeira temporada.

O título e a data de estreia do segundo episódio serão anunciados em breve. Os dois especiais foram produzidos de acordo com os protocolos de prevenção da Covid-19.

Para os especiais, a HBO divulgou, por enquanto, apenas uma imagem, que mostra o olho de Jules refletindo a imagem de Rue. Confira:

Relembre os trailer da primeira temporada: