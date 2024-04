Estreia: No Rancho Fundo chega para contar a história da família Leonel

Estreia nesta segunda-feira (15), No Rancho Fundo. A nova novela das 6, da TV Globo, uma trama que mergulha na fábula de um sertão verde e pujante, que se passa nos distritos fictícios de Lasca Fogo e Lapão da Beirada.

Em No Rancho Fundo, novela escrita por Mário Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, tem a volta de personagens que conquistaram o coração do público em Mar do Sertão, novela escrita e dirigida pela mesma dupla. Porém, eles chegam com uma nova história.

“Na verdade, são personagens que em Mar do Sertão eram muito carismáticos e caíram no gosto do público, não só as pesquisas dizem isso, como a audiência comprovava. Então, eram personagens que as pessoas viram que de certa forma tiveram suas vidas interrompidas: Sabá Bodó (Welder Rodrigues) foi preso por corrupção, o Vespertino (Thardelly Lima) foi preso por outros motivos e Deodora (Débora Bloch) involuntariamente causou a morte do próprio filho e acabou tendo que cumpri pena também por conta disso. Esses personagens vão ter agora uma segunda chance, elas vão sofrer mudanças, obvio, como todo mundo. Esse processo de educação sentimental será vivido, cada um deles ao seu modo”, antecipa Mario Teixeira.

Na casa da família Leonel Limoeiro, comandada por Tico Leonel (Alexandre Nero) e Zefa Leonel (Andrea Beltrão), que vivem no rancho em Lasca Fogo. Juntos eles cuidam dos filhos Quinota (Larissa Bocchino), Zé Beltino (Igor Fortunato) e Juquinha (Tomás de França). No local, também moram sua irmã, Tia Salete (Mariana Lima), e os agregados Benvinda (Dandara Queiroz), Margaridinha (Heloísa Honein), Nastácio (Guthierry Sotero) e Aldenor (Igor Jansen).

“Estou aqui agora, adoro fazer novela, sou noveleira e estou super contente de estar em No Rancho Fundo. Nem eu sei ainda o que esperar da Zefa, ainda não vi nenhum, capítulo”, disse Andrea Beltrão.

Alexandre Nero chega para fazer par com a personagem de Andrea, Tico Leonel é ingênuo diante dos encantos da cidade grande, ele se deixa levar facilmente pela primeira impressão.

“Esse personagem é muito fofo e amável, vocês vão amar, tenho certeza. Todo mundo está amando. Ele é carismático e muito ingênuo, acredita muito na humanidade e no próximo, isso trará alguns problemas para ele e sua família”, antecipa Nero.

A vida da família muda quando Zefa Leonel acha a raríssima a raríssima pedra turmalina paraíba. Sonho de muitos garimpeiros, a pedra vai garantir a família Leonel Limoeiro uma vida bilionária, com acesso a um universo luxuoso jamais visto, sequer sonhado. Porém, o achado chama atenção de muitas pessoas, incluindo a de Marcelo Gouveia (José Loreto), que tenta seduzir Quinota com a ajuda de Blandina (Luisa Arraes), a grande vilã da trama.

“Quero muito saber o que vocês vão achar dessa história, que todo mundo já está apaixonado. A Blandina chega na segunda semana, ela é vilã, mas é uma personagem muito complexa e maravilhosa. Espero que vocês torçam por ela, assim como eu já torço”, disse Luisa.

Depois do sucesso de Vai Na Fé, Clara Moneke está de volta às novelas. Ela será Caridade, filha caçula do Primo Cícero Rosalino (Haroldo Guimarães), eles são parentes distantes de Tico Leonel (Alexandre Nero).

Caridade é moderna, irreverente e de pavio curto. Ela é o terror do Primo Cícero, pois promete se casar com quem quiser, apenas para afrontá-lo. Vai acabar se aproximando do poeta e redator Guilherme Tell (Rafael Saraiva), por quem se apaixonará, para desgosto do pai. Ela trabalha como garçonete no Grande Hotel São Petersburgo, em Lapão da Beirada.

“Caridade é uma jovem que une todas as mulheres, ela é batalhadora, arretada, que beija na boca, então vocês vão se identificar. Vem com a gente nessa, a história está linda, romântica, tudo o que tem de melhor no Nordeste, um pouquinho de cada canto, a gente junto para que vocês se sintam representados e muito felizes. Para que vocês se emocionem e sorriem com essa novela maravilhosa”, convida Clara Moneke.

Caridade é irmã de Fé (Rhaisa Batista) e Esperança (Andréa Bak). A primeira é a filha mais velha de Primo Cícero, pouco vaidosa e recatada, ela reprime seus sentimentos porque o pai é muito severo e não a deixa viver seus romances. Fé é apaixonada por Tobias Aldonço (Duda Rios), seu noivo gerente do Grande Hotel São Petersburgo, mas ele só pensa em trabalho e não tem tempo para ela.

Já Esperança é a filha do meio de primo Cícero (Haroldo Guimarães), bem-humorada, ela se faz de santa. Finge ser como o pai apenas para agradá-lo. Com isso, tem toda a confiança do pai, pois finge fazer o jogo dele, e se aproveita disso para tirar vantagem.