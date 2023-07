Estreia nesta quinta a nova temporada de 'The Good Doctor: O Bom Doutor'

Um dos médicos mais queridos da ficção, Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) estará de volta à tela da TV Globo a partir desta quinta-feira (13), quando estreia a quinta temporada de ‘The Good Doctor: O Bom Doutor’. Nos novos episódios, Shaun (Freddie Highmore) e Lea (Paige Spara) estão prestes a se casar, mas terão um caminho complicado rumo ao altar. No hospital, um dos casos que marca a temporada é o de um paciente transplantado que ao receber uma doação de órgão, adquire uma doença que pode levá-lo à morte.

'The Good Doctor' é uma série desenvolvida por David Shore, mesmo criador de 'House', e com produção executiva do ator de 'Lost' e 'Hawaii 5.0' Daniel Dae Kim, que comprou os direitos da premiada série sul-coreana 'Good Doctor', de 2013, em viagem ao seu país de origem. Freddie Highmore já foi indicado ao prêmio de melhor ator em série dramática no Globo de Ouro e a produção conquistou prêmios como melhor série no ASCAP Screen Music Awards e no Banff Rockie Awards.

Da primeira a quinta temporada e parte da sexta temporada, de ‘The Good Doctor’ estão disponíveis para assinantes com exclusividade no Globoplay. Com 18 episódios, a quinta temporada estreia na TV Globo após 'No Limite Amazônia'.