Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (25)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (25/03), às 15h25, o filme "Como Eu Era Antes de Você", dirigido por Thea Sharrock e interpretado por Sam Claflin, Emilia Clarke, Charles Dance e Janet Mc Teer. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Will Traynor (Sam Claflin) é um jovem rico, bem-sucedido e com muitas conquistas. Apaixonado por viagens e esportes radiciais, a vida dele é transformada quando sofre um acidente e fica tetraplégico. Will se torna depressivo e cínico, deixando seus pais, Camilla (Janet McTeer) e Bernard (Charles Dance), extremamente preocupados. Assim, Louisa Clark (Emilia Clarke) é contratada. Cheia de alegria e energia, a jovem de origem modesta é a nova cuidadora de Will. Lou, como é chamada, vive com dificuldades financeiras e não tem grandes aspirações na vida, mas faz o possível para deixar a vida do rapaz mais leve. Aos poucos, Will e Lou se envolvem.

Informações do filme

Título original: Me Before You

Classificação: 12 anos

Duração: 1h50min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Romance, Drama

Lançamento: 2016