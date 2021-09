Equipe de Nego do Borel quer que o funkeiro deixe 'A Fazenda'

A equipe do funkeiro Nego do Borel, que está confinado em "A Fazenda 13", estaria decidida a solicitar a saída do artista do reality para a TV Record. A informação foi divulgada pelo colunista do portal Metrópoles, Leo Dias, que conversou com fontes dentro da equipe de Nego do Borel.

A decisão da equipe teria ocorrido após o episódio da camisinha encontrada por MC Gui na baia, na madrugada desta terça-feira (21/9). O colega de Nego encontrou o objeto dentro de um plástico preto embaixo dos colchões da baia ao tentar achar uma aranha. “É uma camisinha. Tá fechada”, disse ele para o sertanejo Tiago Piquilo. A modelo Dayane Mello e a ex-Miss Bumbum Liziane Gutierrez presenciaram a cena.

Foram procurar aranha e acharam preservativo debaixo do colchão…….. MANOOO NÃO É POSSÍVEL pic.twitter.com/ml3VIOFD6b — Dayane dov'è? 🍷 (@iomagg) September 21, 2021

MC Gui comentou sobre o assunto com os outros peões Dynho Alves e Mussunzinho, e para o fazendeiro, Gui Araujo. “Ô, tirei o colchão lá e tinha uma camisinha embaixo do colchão fechada. Tinha. Tá lá”, afirmou.

Imediatamente muitos internautas apontaram Nego do Borel como o dono do preservativo, já que ele estava investindo em Dayane, quando o cantor e a modelo ainda estavam na Baia, junto com outros quatro peões, na primeira rodada do “castigo”.