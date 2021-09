Emmy Awards terá edição presencial neste domingo

O Emmy Awards, maior premiação da TV mundial chega à sua 73ª edição no próximo domingo, 19 de setembro, com transmissão do canal TNT e TNT Séries, que começa já no tapete vermelho e segue durante toda a cerimônia.

O palco do Emmy já teve como apresentadores nomes como Andy Samberg, Jimmy Fallon e Ellen DeGeneres. Esse ano quem comanda a cerimônia é o Cedric the Entertainer. O ator e comediante é conhecido por fazer stand-up comedy e por participar de séries como “Duas Garotas em Apuros”, “Black-ish” e pelos filmes “A Era do Gelo” e “Desventuras em Série”.

Este promete ser um ano histórico. MJ Rodrigues, da série “Pose” é a primeira mulher trans indicada como Melhor Atriz em Drama. Além disso, séries menos tradicionais, como “WandaVision” da Marvel, e “I May Destroy You”, da HBO também foram indicadas.

A cada edição, as plataformas de streaming vêm se destacando mais. Esse ano, a HBO, puxada pela HBO Max, lidera as indicações. Foram 130 no total. As séries com mais indicações esse ano são “The Crown” e “The Mandalorian”, ambas com 24 indicações. Já “WandaVision” e “Ted Lasso” receberam 23 e 20 indicações respectivamente.

Segurança contra a Pandemia

Apesar de os Estados Unidos terem avançado na vacinação contra a covid, vem crescendo a preocupação com a variante Delta. Por isso, esse ano, apesar de acontecer de forma presencial, a cerimônia será ao ar livre, no L.A. Live Event Deck, que fica atrás do Microsoft Theater. Além disso, a Academia vai exigir teste negativo de covid e comprovante de vacinação de todos os convidados, de acordo com a Variety.

Para o Governors Award, prêmio que honra a contribuição de artistas que tiveram um grande impacto na TV, nomes como Johnny Carson, Bob Hope e Lucille Ball estão entre os premiados. Quem recebe a estatueta esse ano é Debbie Allen, atriz, produtora e diretora conhecida por seu trabalho nas séries “Fame”, “The Cosby Show” e “Grey’s Anatomy”.

Transmissão

A partir das 20h30, com transmissão simultânea na TV, Youtube, Facebook e Twitter, Carol Ribeiro e Tiago Abravanel apresentam o “Esquenta TNT”, um aquecimento para as maiores premiações do ano, trazendo de forma divertida e descontraída todos os destaques e indicados da noite, além de receber convidados e trazer imagens e entrevistas exclusivas.

Para o Emmy, o programa ganhou o reforço de Ikaro Kadoshi, que vai comentar os looks do tapete vermelho. Na tela da TNT e da TNT Séries, a cerimônia começa às 21h e os comentários da transmissão ao vivo serão comandados pela dupla Aline Diniz e Michel Arouca.

No mesmo horário, às 21h, o Youtube, o Facebook e o Twitter da TNT voltam ao vivo, sob o comando de Valentina Pulgarin que recebe Patricia Gomes, Natalia Bridi, Fabio Gomes e PH Santos para comentar todos os acontecimentos da noite e também trazer entrevistas exclusivas. Ikaro Kadoshi também volta para a live e continua comentando os looks da cerimônia.