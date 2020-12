Ellen DeGeneres testa positivo para covid-19 e talk show é interrompido

Ellen DeGeneres testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela própria apresentadora, que publicou uma mensagem aos fãs nas redes sociais nesta quinta-feira, 10.

"Olá a todos, quero que saibam que testei positivo para covid-19. Felizmente estou me sentindo melhor agora. Qualquer pessoa que tenha estado em contato comigo foi notificada e estou seguindo todas as diretrizes", escreveu no Twitter.

O programa de Ellen teve de ser interrompido e pode ser retomado em janeiro, de acordo com publicação da revista Variety. "Verei todos vocês de novo depois das férias. Por favor, fique saudável e seguro", disse a americana.

O programa 'The Ellen DeGeneres Show' está na 18ª temporada, que estreou em 21 de setembro. A atração voltou ao ar meses após polêmica envolvendo uma investigação interna sobre racismo, conduta sexual questionável e outros problemas trabalhistas.

A apresentadora, inclusive, chegou a pedir desculpas pelo ambiente tóxico na ocasião. "Quero dizer que sinto muito pelas pessoas afetadas. Sei que estou em uma posição de privilégio e poder, e percebi que isto acarreta responsabilidade. Assumo a responsabilidade pelo que acontece em meu show", disse a apresentadora em seu monólogo de abertura, exibido on-line antes da transmissão do programa.