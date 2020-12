Eliane Giardini entra no elenco de 'Amor de Mãe' na fase final da trama

A atriz Eliane Giardini fará parte do elenco da novela Amor de Mãe, que precisou ser cancelada no mês de março por conta da covid-19. Na ocasião, a veterana entrará já na segunda parte da história para causar com as personagens Vitória (Taís Araujo), Miranda (Debora Lamm) e Natália (Clarissa Kiste).

“Três cenas eu fiz nos Estúdios Globo, em um dia de gravação, porque precisava do cenário. A minha personagem está doente, então lá tinha um quarto de hospital. E depois o resto foi aqui em casa”, contou a artista, em entrevista concedida ao podcast Novela das 9, do site Gshow.

Em seguida, ela ainda explicou o motivo pelo qual sua personagem surgirá no folhetim somente agora, já que, bem antes, a mulher era citada pelas três irmãs. “A minha personagem poderia nem ser considerada uma pessoa muito amorosa. Porque é uma filha de cada casamento, uma mulher que era hippie para caramba, viajou o mundo, ia atrás dos amores dela e deixava uma filha aqui, outra filha lá”, relatou.

No mais, é válido ressaltar que Eliane já estava escalada para o papel desde a estreia da trama, mas, com o surgimento do novo coronavírus, a participação dela teve de ser adiada, por conta dos protocolos de segurança.

“Um dia o Zé (o diretor José Luiz Villamarim) me ligou e falou: ‘Eliane, a gente vai fechar a novela em 23 capítulos, e a sua personagem vai entrar. Vão ser sete cenas, topa?’. Eu falei: ‘Claro, eu já estava acordada com vocês, quero mais é fazer!’”, declarou a intérprete da mãe de Vitória. Só ainda lembrando que Amor de Mãe está prevista para retornar no dia 8 de março.