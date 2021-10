Elenco do 'Casseta & Planeta' estreia programa na TV Cultura

Os humoristas Beto Silva, Claudio Manoel, Helio de la Peña e Hubert Aranha têm mais de 30 anos de amizade de papo para colocar em dia no "Conversa Piada", programa da TV Cultura do quarteto que estreia neste sábado, às 22h. O programa será semanal.

Durante coletiva de imprensa, na quinta-feira (14), o quarteto esclareceu sobre como será essa reestreia na televisão. E para começar, eles adiantaram que o novo programa tem um formato diferente do que era o "Casseta e Planeta", o que tem de igual são apenas os humoristas e o humor.

"O ciclo do Casseta e Planeta encerrou e nesse momento o que estamos produzindo é outra coisa. O que tem de semelhante é a gente e o tipo de humor, mas nada tem a ver com o Casseta", destaca Claudio Manoel.

O "Conversa Piada" tem um formato de bate-papo entre amigos, o qual aborda temas variados e que estão em destaque na semana. "Vamos ajudar no combate à polarização mandando piada pra tudo que é lado", avisa Claudio Manoel.

Política, esporte, economia, crime, televisão, cinema, música, publicidade, comportamento, fofocas e entre outros temas farão parte da abordagem dos humoristas. "A gente vai falar sobre a nossa própria realidade, não terá personagens, como tinha no Casseta, somos nós mesmos. É uma outra onda", acrescenta Claudio Manoel.

Sobre a ausência dos demais participantes do Casseta e Planeta, Marcelo Madureira e Reinaldo neste novo programa, Hubert respondeu que a formação do quarteto é consequência de estarem na mesma conexão e vontade de realizar o trabalho. "Juntamos nós quatro porque estávamos mais próximos e essa afinidade é natural. Neste momento nós quatro estamos com vontade de trabalhar juntos", disse Hubert.

Durante a coletiva, os humoristas foram questionados sobre o roteiro do programa e eles responderam que existe uma linha a ser seguida, porém, nada rígida, já que durante a conversa muitas das ideias são colocadas no debate na forma de improviso. "A gente se surpreende com os comentários. A gente não sabe exatamente o que cada um vai falar. Muita coisa acontece na hora", diz Hélio de la Peña.

O programa, dirigido por Mauro Farias, contará ainda com o quadro Quatro Contra Um, onde os quatro apresentadores farão perguntas para uma celebridade, que serão enviadas e respondidas por vídeo.

A atração ainda terá pequenos quadros que abordarão assuntos como estatísticas que ninguém ainda mostrou; um fato da semana que pode ser o tema de um clip com uma paródia musical; fotomontagens com personalidades que foram notícia na semana; os principais memes que rolaram na internet; depoimentos verdadeiros ou falsos de personalidades; e notícias que bombaram nas redes.