Elenco de 'Verdades Secretas 2' reclama de trabalho extra para fazer cenas de sexo

O elenco da série "Verdades Secretas 2" tem reclamado por ter que gravar as cenas de sexo da trama. A notícia foi divulgada pelo portal Metrópoles. A série ganhará cenas extras na versão da Globo, na TV aberta. A segunda temporada da trama será divulgada primeiro no serviço de streaming Globoplay, em que as cenas serão mais quentes.

Em seguida, como em outros projetos, "Verdades Secretos 2" será exibida na Globo, por isso a direção da emissora pediu versões mais leves das mesmas cenas para evitar censura e também para o assinante de streaming ter um material exclusivo.

Devido a isso, os atores e a produção tem trabalhado em dobro, pois toda cena de sexo é filmada no mínimo duas vezes. Segundo informações do Metrópoles, os atores já estariam reclamando pelos corredores, pelas cenas serem mais densas e desgastantes.

Na nova temporada da série será protagonizada por Camila Queiroz, que vive a protagonista Angel, e Romulo Estrela, que será o investigador Cristiano, contratado por Agatha Moreira, que interpreta Giovanna, para descobrir mais informações sobre a morte de seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi).