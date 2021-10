Dono de telefone que aparece em série recebe milhares de trotes por dia

Uma mulher sul-coreana, que administra um negócio em Seongju, condado do sul da Coréia do Sul, recebe mais de quatro mil ligações por dia. O sossêgo da mulher identificada como Kim Gil-young acabou quando a série de sucesso "Round 6" (Squid Game) começou a ser exibida na Netflix. Em uma das cenas, um número de telefone em um cartão aparece. O problema é que o número existe no Coréia do Sul.

Kim Gil-young recebe diariamente uma avalanche de trotes e mensagens de texto. Por causa disso, Netflix e produtora afirmaram que vão editar as cenas para retirar número, que aparece no cartão de convite misterioso.

A série de suspense dividida em nove partes mostra concorrentes necessitados de dinheiro jogando até a morte na tentativa de ganhar o equivalente a US$ 38,31 milhões de dólares. A produção tornou-se um sucesso internacional ao estrear na Netflix.

A emissora local de SBS entrevistou em setembro a dona do telefone que mostrou as milhares de mensagens que recebe como pedidos de convite para participar do jogo e ir "da miséria à riqueza".

"Juntamente com a produtora, estamos trabalhando para resolver esta questão, inclusive editando cenas com números de telefone onde necessário", disse a Netflix nesta quarta-feira, pedindo aos fãs que se abstenham de trotes e mensagens de texto.