Documentário sobre Juliette Freire ganha episódio extra no Globoplay

A série documental sobre a vida de Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21, terá um episódio extra em setembro. A sétima parte da produção do Globoplay, ‘Você Nunca Esteve Sozinha - o Doc de Juliette’, mostrará a trajetória que a paraibana está desenhando na música, um dos seus talentos que foi revelado no reality show.

Durante o programa, a advogada e maquiadora soltou a voz e chamou a atenção não só do público, mas também de grandes artistas brasileiros. O episódio extra da série promete revelar quais serão os próximos passos de Juliette na música.

Desde que deixou o BBB, Juliette já participou de lives com Elba Ramalho, Gilberto Gil, Alceu Valença e Wesley Safadão. No Domingão do Faustão, ela cantou Deus me Proteja, de Chico César, e Triste, Louca ou Má, de Francisco el Hombre.

O sexto episódio, que seria o último, chegou à plataforma nesta terça-feira, 3. O documentário completo pode ser conferido no serviço de streaming.