DJ Alok chora com mãe de fã que morreu antes de conhecê-lo

O depoimento de uma mãe falando sobre a admiração de seu filho falecido pelo DJ Alok, viralizou na web e levou muitos fãs às lágrimas, além da plateia e do próprio artista. A cena foi exibida no programa Altas Horas do último sábado (14) e ganhou grande repercussão.

Poliana, que estava na plateia, pegou o microfone e pediu a palavra. Bastante emocionada, ela relatou que o filho de 19 anos morto no ano passado era fã de Alok e tinha o sonho de conhecê-lo. Sem saber, ela foi assistir ao programa ao vivo e descobriu que entre os convidados estaria o DJ brasileiro. E não se conteve em pedir licença para deixar uma mensagem para o artista. "Ele era seu fã, mas não deu tempo de te conhecer, mas eu sei que ele está aqui agora. Receba o abraço do meu filho. Ele te admirava e não teve tempo de poder curtir", disse a mãe do rapaz.

O DJ se emocionou e levantou para dar um abraço em Poliana. Os outros dois convidados do Altas Horas - Pedro Bial e Juliana Paes - e parte do público também ficaram emocionados com o relato.

Alok aproveitou para contar que fez a música "Ocean" para uma mãe que perdeu a filha. Ele relatou à Poliana de onde veio a inspiração para o hit: o medo da própria morte expresso nas palavras do guru indiano Osho em um poema.

"Ele diz que o rio, quando nasce, ele vai percorrendo todo aquele circuito de curvas até que chega muito próximo do oceano e morre de medo. Porque ele sabe que a partir daquele momento, quando ele encontrar o oceano, vai desaparecer para sempre."

Alok ainda aproveitou para agradecer pelas palavras e o abraço que recebeu da mãe de seu fã. "Eu senti o abraço dele aqui agora, senti o seu abraço. Acho que nenhuma mãe e pai merecem passar por isso, mas tudo tem obviamente um propósito de Deus. Acredito nisso e gente ainda vai se reencontrar com ele quando nos tornarmos oceano."