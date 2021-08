Disney + exibirá três documentários brasileiros da O2 Play

A O2 Play fechou um pacote de títulos com a Disney+, plataforma de streaming da Disney. Entre eles está o filme "Orlamundo", já na plataforma.

O documentário traz o músico e compositor Orlando Morais em meio às dunas e paisagens do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, recebendo artistas de diversos cantos do planeta como Guo Gan (China), Kuku Nigeriano (Nigéria), Huong Thanh (Vietnã) e ainda Jean Lamoot (França). Entre os destaques dos hóspedes locais estão Caetano Veloso e Velha Guarda da Portela.

Três outros filmes lançados pela O2 Play farão parte do catálogo do Disney+ em breve: o documentário "A Turma do Pererê.doc", dirigido por Ricardo Favilla, que conta a história da primeira revista em quadrinhos brasileira criada por Ziraldo;

"Paratodos", dirigido por Marcelo Mesquita, mostra a trajetória, a vida e os desafios de alguns atletas paralímpicos;

e "Traço Livre", dirigido por Jun Sakuma sobre o universo da arte sequencial das histórias em quadrinhos independentes brasileiras.

A O2 Play tem se especializado em lançamentos multiplaforma. Lançou recentemente o documentário "Chorão: Marginal Alado", dirigido por Felipe Novaes, fenômeno nas plataformas de aluguel e o filme mais assistido do Brasil no final de semana de estreia.