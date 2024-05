Diretor de auditório do SBT, Roque, é internado com sangramento intracraniano

O diretor de auditório e animador do SBT, Gonçalo Roque, conhecido como Roque, de 87 anos, foi internado no sábado (18) em São Paulo após sentir-se mal. Um sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça foi detectado. A informação foi divulgada pela apresentadora Sonia Abrão em suas redes sociais e confirmada pelo gshow e pela assessoria de imprensa do SBT.

Roque passou mal durante um almoço em família em um restaurante. Ele estava acompanhado de sua esposa, Janilda Nogueira, que o levou para o Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo, onde o sangramento foi identificado.

"Ele está estável, passando por exames mais detalhados. Quando chegamos ao pronto-socorro, foram realizados exames de raios-X e os médicos detectaram um pequeno sangramento no crânio frontal. Ele passou a noite bem", informou a esposa de Roque através da assessoria de imprensa do SBT.

Esta não é a primeira vez que Roque precisa de internação para tratar problemas na região da cabeça. Em 2017, ele implantou uma válvula para o tratamento de hidrocefalia e vem sendo monitorado desde então.

Roque trabalhou por mais de 50 anos como animador de auditório, principalmente nos programas do apresentador Silvio Santos, estabelecendo uma das parcerias mais duradouras da TV brasileira. Aos 87 anos, Roque reduziu drasticamente sua rotina na emissora, mas segue contratado do SBT.