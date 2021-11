Diretor da próxima novela das sete não mudará trama após morte de Marília Mendonça

Na novela Quanto Mais Vida, Melhor!, quatro personagens que não se conhecem ganham uma nova chance após se envolverem em um acidente aéreo. A presença da Morte, que aparece pessoalmente para dar essa “chance” ao grupo, foi tratada de maneira lúdica, garantiu o autor da trama, Mauro Wilson.

Ainda assim, houve uma preocupação dele e do diretor, Allan Fiterman, porque o país acaba de sofrer com a morte de Marília Mendonça. A cantora faleceu no último dia 5, também na queda de um avião.

“É uma fatalidade, é uma coisa horrível, se fosse na ficção ela estaria viva”, lamentou Mauro em conversa com jornalistas. “A vida escreve roteiros ruins”, avaliou, acrescentando que, como a novela já foi praticamente toda gravada, com exceção de algumas versões do final, não haveria possibilidade de mudar o acontecimento principal da trama - o acidente de avião.

A novela está prevista para estrear no próximo dia 22 de novembro. Até lá, são mais de duas semanas desde a morte de Marília. Ainda assim, houve preocupação da produção em relação a como o público a receberia. “A gente conversou”, garantiu Mauro.

Na trama Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage) não se conheciam até o dia em que o destino os coloca dentro do mesmo avião. Após passarem juntos pela insólita experiência de um acidente aéreo e descobrirem que estão no céu, eles ganham da própria Morte (A Maia) uma segunda chance... Eles retornam à terra loucos para viver o amor de suas vidas, ávidos para realizar sonhos, tentar fazer diferente, consertar o que parecia estar perdido... Sobretudo depois de a Morte advertir que, em um ano, um deles irá fazer sua passagem de forma definitiva.