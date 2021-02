Desfiles históricos do Rio de Janeiro e São Paulo ganham a tela da Globo

Por causa da pandemia de coronavírus, os desfiles das escolas de samba de Rio e São Paulo foram cancelados este ano, mas a TV Globo se uniu à Brahma e à agência África em um projeto inédito, um tributo à maior festa popular do país com a exibição dos melhores momentos de 28 desfiles inesquecíveis (14 no sábado e 14 no domingo). Abram alas para as cores, o brilho, a alegria e a irreverência do especial.

O carnavalesco Milton Cunha e o ator Aílton Graça apresentam o programa e comentam os desfiles. A escolha dos sambas foi feita por curadores especializados, com apoio das Ligas do Rio e de São Paulo e das próprias escolas de samba.

No site do Gshow, o público pode eleger os melhores desfiles de todos os tempos, um de cada estado, em uma votação online. O resultado será anunciado ao final da transmissão de domingo. Uma competição simbólica onde o maior vencedor é o samba brasileiro.

O programa vai ao ar neste sábado de Carnaval, dia 13, após o ‘Altas Horas’, e no domingo, dia 14, após o ‘BBB’, com desfiles de escolas dos dois estados.

Desfiles de São Paulo

1. Águia de Ouro (2020) – “O poder do saber”

2. Mancha Verde (2019) – “Oxalá salve a princesa”

3. Mocidade Alegre (2014) – “Andar Com Fé Eu Vou... Que a Fé Não Costuma Falhar”

4. Acadêmicos do Tatuapé (2018) – “Maranhão: Os Tambores Vão Ecoar Na Terra da Encantaria”

5. Unidos de Vila Maria (2017) – “Aparecida – a rainha do Brasil – 300 anos de maor e fé no coração do povo brasileiro”

6. Dragões da Real (2017) – “Dragões canta Asa Branca”

7. Rosas de Ouro (2005) – “Mar de Rosas”

8. Tom Maior (2009) – “Uma nova Angola se abre para o mundo. Em nome da paz, Martinho da Vila canta a liberdade”

9. Império de Casa Verde (2005) – Brasil, se Deus é por nós, quem será contra nós”

10. Barroca Zona Sul (2020) – “Benguela, a Barroca clama a ti, Teresa”

11. Gaviões da Fiel (2003) – “Cinco deusas encantadas na corte do rei”

12. Colorado do Bras – 2019 – “Hakuna Matata, isso é viver”

13. Vai-Vai (2008) – “Vai-Vai Acorda Brasil”

14. Acadêmicos do Tucuruvi (2011) – “O Xente, o que seria da gente sem essa gente, São Paulo, a capital do Nordeste”

Desfiles do Rio de Janeiro

1 - Acadêmicos do Salgueiro (1993) - “Peguei um Ita no Norte” (Explode Coração)

2 - Mocidade Independente de Padre Miguel (1990) - “Vira Virou, a Mocidade Chegou”

3 - Unidos do Viradouro (1998) - “Orfeu – O Negro do Carnaval”

4 - Beija-Flor (1989) - “Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia”

5 - Portela (2017) - “Quem Nunca Sentiu o Corpo Arrepiar ao Ver Esse Rio Passar”

6 - Unidos da Tijuca (2010) - “É Segredo”

7 - Imperatriz Leopoldinense (1989) - “Liberdade! Liberdade! Abra as Asas Sobre Nós”

8 - Estação Primeira de Mangueira (2016) - “Maria Bethânia, a Menina dos Olhos de Oyá”

9 - Unidos de Vila Isabel (1988) - “Kizomba, Festa da Raça”

10 - Mocidade Independente de Padre Miguel (1985) - “Ziriguidum 2001”

11 - Beija-Flor (2011) - “A Simplicidade de um Rei”

12 - Acadêmicos do Grande Rio (2017) - “Ivete do Rio ao Rio”

13 - Unidos do Viradouro (2020) - “Viradouro de Alma Lavada”

14 - Império Serrano (2004 – reedição do samba de 1964) - “Aquarela Brasileira”