Daniele Suzuki fala sobre personagem na série 'Arcanjo Renegado'

A transferência de Mikhael (Marcello Melo Jr) para Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro, transforma não somente a vida do Sargento, mas mexe também com o coração da Capitã Luciana (Danni Suzuki), que comanda o posto policial da cidade e será responsável por integrar Mikhael em sua equipe.

A relação entre os dois começa conturbada, quando Luciana sente que sua autoridade está ameaçada. Mikhael não esconde que a rotina tranquila do dia a dia dos agentes o deixa entediado. Acostumado a comandar as perigosas missões do Bope, o Sargento custa a se adaptar à nova realidade.

Para ‘agitar’ a equipe, Mikhael propõe então um treino físico e aulas de tiro sem consultar a capitã. Ao descobrir, Luciana adverte Mikhael na frente de todos e ele se compromete a não repetir o erro. Para tentar amenizar os ânimos, Luciana propõe uma trégua e convida Mikhael para conhecer as belezas naturais da região. Um banho de cachoeira dá início a uma forte conexão entre eles. Mas a paixão entre o sargento e a capitã está com os dias contados.

A atriz comenta sua participação na série e fala sobre a exibição na TV aberta. “Arcanjo Renegado é muito forte e instigante. Acho que o público vai se envolver com ela, assim como aconteceu com quem assistiu no Globoplay. É uma série que tem muitas cenas de ação e todas muito verdadeiras. Os momentos de drama são de dilacerar o coração. Foi um trabalho muito bem feito conduzido pelo José Junior, criador da série, e pelo Heitor Dhalia, nosso diretor”.

Dani complementa que a série mostra a realidade de vida de muitos policiais, o que aproximaria a trama do público. “Acho que esse é um grande diferencial. Não vemos muitas histórias dessa sendo contadas de forma tão forte aqui no Brasil. O fato de termos trabalhado com agentes que já foram do Bope também fez toda diferença porque traz mais verdade ainda para as cenas de ação e para o nosso posicionamento tático em cena”.

Ela também elogia Luciana, sua personagem. “Ela é uma mulher forte e amorosa. Interpretar uma mulher em posição de comando em um universo masculino foi um desafio e tanto. Em um primeiro momento, no laboratório de vivência policial, o manuseio com armas foi um pouco tenso, mas muito excitante. Já o treino físico de posicionamento cansava muito. Tinha dia em que eu ficava com as pernas muito doloridas".

A série é bastante realista e aborda muitas ações recorrentes nas comunidades do Rio de Janeiro, a função de cada um, assim como cada um se comporta e conquista seu respeito em seu posto. "E como é diferente o posicionamento da mulher e do homem em um mesmo cargo", completa.