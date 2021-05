Criança diz a Rodrigo Faro que nunca o viu na tevê

Rodrigo Faro passou por constrangimento diante da sinceridade da convidada Andrielly, de 5 anos, no "Hora do Faro", deste domingo, 16. No palco da atração, o apresentador perguntou para a garota se ela já o tinha assistido no programa na Record, e ela admitiu de imediato que "não" e Rodrigo retrucou, surpreso: "Nossa, muito obrigado".

Em seguida, o apresentador tentou convencer a criança de que cantava tão bem quanto o outro convidado, o DJ Ives. E levou mais um fora da menina: "Todo mundo tem voz, mas você não canta". Rodrigo Faro cantava no grupo Dominó, entre os anos de 1992 e 1994.

Andrielly participou do quadro "Que Meme é Esse?", em que o artista faz pegadinhas e entrega prêmios.