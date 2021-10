Confira a identidade dos quatro atores finalistas de 'The Masked Singer Brasil'

Na noite de terça-feira (19), o 'The Masked Singer Brasil' finalmente revelou as identidades por trás dos quatro finalistas do programa. Surpreendendo o público e jurados, composto por Taís Araujo, Eduardo Sterblitch, Simone e Rodrigo Lombardi, os grandes finalistas não pouparam nas performances e botaram a voz para o jogo. Confira os atores por trás das fantasias:

UNICÓRNIO

Unicórnio (Reprodução / Globo)



Sem novidade para o público, a dona do vozeirão por trás da Unicórnio era a cantora Priscilla Alcantara. A vencedora da noite emocionou os internautas cantando 'Quando a Chuva Passar', da Ivete Sangalo e 'I Will Always Love You', da Whitney Houston. Durante os palpites, ela chegou a ser confundida com Juliette, vencedora do BBB 21.

ARARA

Arara (Reprodução / Globo)

Com as dicas dadas ao longo do programa, Cris Vianna foi revelada como a grande voz por trás da Arara. Na performance, a atriz impressionou o público cantando 'Got To Be Real', da Cheryl Lynn.

MONSTRO

Monstro (Reprodução / Globo)



A aposta dos internautas consagrou a grande identidade do Monstro, interpretado por Nicolas Prattes. No show, ele apresentou 'Você', sucesso do Tim Maia e levantou a plateia ao som de 'Uptown Funk', hit do Bruno Mars.

GATA ESPELHADA

Gata espelhada (Reprodução / Globo)

Diferente do que muitos pensavam, a Gata Espelhada não era a Jennifer Nascimento, mas sim a Jéssica Ellen, a primeira desmascarada da noite. Na final, ela apostou em 'The Greatest Love Of All', da Whitney Houston.