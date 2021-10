Com Xuxa e Ikaro Kadoshi, Amazon anuncia reality brasileiro de competição entre drag queens

Após uma série de polêmicas por conta de notícias que apontavam Xuxa Meneghel como apresentadora de uma piossível versão brasileira do reality show "RuPaul's Drag Race", parece que o real projeto sobre o tema finalmente veio a público. O Amazon Prime Video anunciou nesta quarta-feira, 6, seu novo reality show brasileiro Original Amazon: "Caravana das Drags". O programa seguirá artistas drag brasileiras de todo o país em uma competição pelo título de "Drag Suprema" enquanto elas viajam para várias cidades brasileiras em um ônibus extravagantemente decorado.

As apresentadoras do novo reality show são: Xuxa Meneghel, que carrega uma longa e bem sucedida carreira de apresentadora na televisão brasileira; e Ikaro Kadoshi, uma das drag queens mais respeitadas do meio. O formato de Caravana das Drags foi criado e desenvolvido exclusivamente para o Prime Video e estará disponível no serviço em mais de 240 países e territórios em todo o mundo.

A competição contará com artistas drag de todo o país, que farão um tour por diferentes cidades do Brasil e irão enfrentar diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada local. O show terá um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e convidados especiais que representarão a cultura local de cada cidade. Ao final de todos os episódios, uma drag será eliminada, até que restem as finalistas.

Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi (Divulgação/Amazon)

"Estamos empolgados com esta ideia incrível para um reality show que junta viagens e uma competição para celebrar a arte drag, tudo isso enquanto levamos o público para conhecer diversos locais do Brasil em grande estilo. Nos sentimos muito sortudos por ter Xuxa e Ikaro como apresentadoras e poder reunir drags de diversas cidades diferentes. Mais do que uma competição entre artistas talentosas, acreditamos que Caravana das Drags mostrará a diversidade e pluralidade do nosso país, proporcionando aos nossos clientes uma experiência única de cultura drag cheia de alegria e brilho", diz Malu Miranda, Head de Conteúdo Original Brasileiro do Amazon Studios.

Caravana das Drags é produzido pela Producing Partners. A série foi criada com exclusividade para o Prime Video pelos showrunners Tatiana Issa e Guto Barra. O reality ainda não tem data de lançamento.