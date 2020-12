Com Covid-19, Giovanna Antonelli é afastada das gravações de novela

A atriz Giovanna Antonelli foi diagnosticada com Covid-19 e, por isso, afastada das gravações da próxima novela das 19h, Quanto Mais Vida Melhor.

Segundo fontes da coluna de Léo Dias, em cumprimento às medidas de segurança adotadas pela emissora, a atriz permanecerá afastadas das gravações da trama até a plena recuperação.

O novo produto da Globo, de Mauro Wilson, prevista para substituir Salve-se Quem Puder no horário das 19h, teve as gravações iniciadas na semana passada. No início da trama, o grupo sofrerá um acidente fatal de avião. No céu, Deus anunciará que houve um engano e que todos voltarão a viver.