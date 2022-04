César Tralli se confunde, chama 'Jornal Nacional' de 'Jornal Hoje'

Acostumado a apresentar o Jornal Hoje, o jornalista César Tralli foi para a bancada do Jornal Nacional ao lado da jornaista Aline Aguiar, na noite do sábado, 2, mas, acabou confundindo os nomes dos telejornais no encerramento da edição. O assunto virou piada nas redes sociais.

“O Jornal Hoje fica por aqui, muito obrigado e uma boa noite para você”, disse César Tralli na despedida da edição do JN. Ele voltou ao rodízio para apresentar esse telejornal aos sábados, na folga de William Bonner.

“Cesar Tralli encerrando o Jornal Hoje, mas verdade é o #JornalNacional”, postou um internauta. “Cesar Tralli está mais perdido que a terceira via dizendo que o ‘Jornal Hoje termina por aqui’ no Jornal Nacional”, escreveu outro. “Cesar Tralli ficou tão encantado com a matéria da exposição interativa com paisagens impressionistas de Monet, que encerrou o Jornal Hoje!”, brincou outro.