Vídeo de sexo: Drica Moraes e Guilherme Fontes chamam atenção em cena de 'Os Outros': veja

As novelas e séries originais do Globoplay coloca atores veteranos em destaque. Depois das cenas quentes entre Zoé (Regina Casé) e Humberto (Fábio Assunção), em ‘Todas as Flores’ foi a vez de Drica Moraes e Guilherme Fontes ganharem destaque em ‘Os Outros’.

No nono episódio, disponível desde a quarta-feira, 29, na plataforma, Lúcia (Drica Moraes) e Jorge (Guilherme Fontes) tem cena de sexo liberada. Na série, o casal se confraterniza em reencontro após o empreiteiro corrupto deixar a cadeia. Lúcia e Jorge transam, e ela geme com os peitos na boca de Jorge.

Veja alguns comentários:

VEJA MAIS