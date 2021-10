No 'show do Milhão', Celso Portiolli pergunta ‘O que é uma piroca?’; vídeo

Durante o "Show do Milhão", exibido no SBT na última sexta-feira, 1º, Celso Portiolli se confundiu ao ler a pergunta "O que é uma piroga?", porém, ele trocou "piroga" por "piroca" e, ao notar que se enganou, caiu na gargalhada.

A pergunta valia R$ 40 mil e a participante Maria queria saber se tinha mais alguma ajuda. O apresentador brincou: “Só a piroga!”.

O apresentador tirou sarro do próprio erro e postou o vídeo da gafe nas redes sociais: “Preciso de um oftalmologista, não estou enxergando bem. Me pediram muito esse vídeo completo quando postei só as risadas”, escreveu ele.