'Caso Yoki', o assassinato que chocou o Brasil será tema de série da Netflix; assista ao trailer

A história da mulher que assassinou e esquartejou o próprio marido vai ganhar uma série na Netflix. O serviço de streaming anunciou nesta terça-feira (15), o lançamento de "Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime", produção que contará a história real de um crime que parou o Brasil. A série já ganhou o primeiro trailer. Assista:

A trama vai contar a história do crime que chocou o país e ficou conhecido como "Caso Yoki", o assassinato e esquartejamento de Marcos Matsunaga, marido de Elize Matsunaga. A série revisitará o passado de Elize, de sua infância até o conturbado relacionamento com o empresário. A produção incluirá detalhes como tentativas de acobertamento do crime, passando pela confissão, prisão, julgamento em 2016 e também saídas temporárias, que foram acompanhadas pela equipe de filmagem.

A série documental tem direção de Eliza Capai e roteiro de Diana Golts. "Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime" terá quatro episódios de 50 minutos, e tem estreia prevista para 8 de julho.